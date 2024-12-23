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سعر Open Exchange Token (OX OLD) المباشر لليوم هو USD 0.00405097 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.75M . يتم تحديث سعر OX OLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Open Exchange Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.08 - تغيير سعر Open Exchange Token خلال اليوم هو -29.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.62B

أداء سعر Open Exchange Token (OX OLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Open Exchange Token مقابل USD هو $ -0.001683324052063046 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Open Exchange Token مقابل USD هو $ +0.0001334867 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Open Exchange Token مقابل USD هو $ +0.0008568263 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Open Exchange Token مقابل USD هو $ +0.0033009318514894423 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001683324052063046 -29.35% 30 يوم $ +0.0001334867 +3.30% 60 يوم $ +0.0008568263 +21.15% 90 يوم $ +0.0033009318514894423 +440.10%

تحليل سعر Open Exchange Token (OX OLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Open Exchange Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00398623$ 0.00398623 $ 0.00398623 24 ساعة مرتفع $ 0.00577066$ 0.00577066 $ 0.00577066 عالية طوال الوقت $ 0.081313$ 0.081313 $ 0.081313 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -29.35% تغير السعر (7 أيام) -31.48%

معلومات سوق Open Exchange Token (OX OLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: