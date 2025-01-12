سعر Open Dollar Governance (ODG)
سعر Open Dollar Governance (ODG) المباشر لليوم هو USD 0.88639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.98K. يتم تحديث سعر ODG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Open Dollar Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.18
- تغيير سعر Open Dollar Governance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 118.44K
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خلال اليوم، كان سعر Open Dollar Governance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Open Dollar Governance مقابل USD هو $ -0.1158650006 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Open Dollar Governance مقابل USD هو $ +0.6655131350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Open Dollar Governance مقابل USD هو $ +0.3116320873625367 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.1158650006
|-13.07%
|60 يوم
|$ +0.6655131350
|+75.08%
|90 يوم
|$ +0.3116320873625367
|+54.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Open Dollar Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ODG token is Open Dollar's governance token. Open Dollar is a DeFi lending protocol built on Arbitrum for borrowing against liquid staking tokens while earning staking rewards and providing CDP liquidity with Non-Fungible Vaults (NFVs). ODG grants holders the right to participate in the governance process, influencing key decisions and the strategic direction of the Open Dollar ecosystem. The Protocol treasury is controlled by ODG token holders through a DAO. Launched in January 2024, ODG holders can create proposals, vote, or delegate their voting power to delegates of their choice to steer governance on their behalf.
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