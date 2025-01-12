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سعر Open Dollar Governance (ODG) المباشر لليوم هو USD 0.88639 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.98K . يتم تحديث سعر ODG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Open Dollar Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.18 - تغيير سعر Open Dollar Governance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 118.44K

أداء سعر Open Dollar Governance (ODG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Open Dollar Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Open Dollar Governance مقابل USD هو $ -0.1158650006 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Open Dollar Governance مقابل USD هو $ +0.6655131350 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Open Dollar Governance مقابل USD هو $ +0.3116320873625367 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.1158650006 -13.07% 60 يوم $ +0.6655131350 +75.08% 90 يوم $ +0.3116320873625367 +54.22%

تحليل سعر Open Dollar Governance (ODG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Open Dollar Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 7.09$ 7.09 $ 7.09 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Open Dollar Governance (ODG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: