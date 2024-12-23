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سعر Open Dollar (OD) المباشر لليوم هو USD 1.031 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 89.70K . يتم تحديث سعر OD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Open Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K - تغيير سعر Open Dollar خلال اليوم هو +2.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 87.11K

أداء سعر Open Dollar (OD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Open Dollar مقابل USD هو $ +0.02578755 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Open Dollar مقابل USD هو $ -0.0369201100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Open Dollar مقابل USD هو $ -0.0189769984 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Open Dollar مقابل USD هو $ +0.0252855596798432 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02578755 +2.57% 30 يوم $ -0.0369201100 -3.58% 60 يوم $ -0.0189769984 -1.84% 90 يوم $ +0.0252855596798432 +2.51%

تحليل سعر Open Dollar (OD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Open Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.990608$ 0.990608 $ 0.990608 24 ساعة مرتفع $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) +1.32% تغير السعر (1يوم) +2.57% تغير السعر (7 أيام) -5.16%

معلومات سوق Open Dollar (OD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: