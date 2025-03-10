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سعر Open Custody Protocol (OPEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 607.83K . يتم تحديث سعر OPEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Open Custody Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.04 - تغيير سعر Open Custody Protocol خلال اليوم هو +647.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 703.36M

أداء سعر Open Custody Protocol (OPEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Open Custody Protocol مقابل USD هو $ +0.00075121 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Open Custody Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Open Custody Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Open Custody Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00075121 +647.94% 30 يوم $ 0 -87.78% 60 يوم $ 0 -89.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Open Custody Protocol (OPEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Open Custody Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 9.81$ 9.81 $ 9.81 تغير السعر (1 ساعة) +45.73% تغير السعر (1يوم) +647.94% تغير السعر (7 أيام) -80.15%

معلومات سوق Open Custody Protocol (OPEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: