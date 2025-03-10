سعر Open Custody Protocol (OPEN)
سعر Open Custody Protocol (OPEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 607.83K. يتم تحديث سعر OPEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Open Custody Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.04
- تغيير سعر Open Custody Protocol خلال اليوم هو +647.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 703.36M
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خلال اليوم، كان سعر Open Custody Protocol مقابل USD هو $ +0.00075121 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Open Custody Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Open Custody Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Open Custody Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00075121
|+647.94%
|30 يوم
|$ 0
|-87.78%
|60 يوم
|$ 0
|-89.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Open Custody Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+45.73%
+647.94%
-80.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Qredo is rearchitecting digital asset ownership and blockchain connectivity. A radical new approach to bring liquidity and capital efficiency to the blockchain economy, Qredo has pioneered the first decentralized trustless multi-party computation (MPC) custodial network. This advancement enables Qredo to offer decentralized custody, native cross-chain swaps, and cross-platform liquidity access.
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