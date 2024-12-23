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سعر Opacity (OPCT) المباشر لليوم هو USD 0.00121592 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.66K . يتم تحديث سعر OPCT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Opacity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.87 - تغيير سعر Opacity خلال اليوم هو +12.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 119.80M

أداء سعر Opacity (OPCT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Opacity مقابل USD هو $ +0.00013657 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Opacity مقابل USD هو $ -0.0002975904 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Opacity مقابل USD هو $ -0.0001401429 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Opacity مقابل USD هو $ -0.0005347746964645092 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013657 +12.65% 30 يوم $ -0.0002975904 -24.47% 60 يوم $ -0.0001401429 -11.52% 90 يوم $ -0.0005347746964645092 -30.54%

تحليل سعر Opacity (OPCT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Opacity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00104553$ 0.00104553 $ 0.00104553 24 ساعة مرتفع $ 0.001247$ 0.001247 $ 0.001247 عالية طوال الوقت $ 0.58269$ 0.58269 $ 0.58269 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +12.65% تغير السعر (7 أيام) -10.86%

معلومات سوق Opacity (OPCT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: