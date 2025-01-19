سعر Oogwai (OGAI)
سعر Oogwai (OGAI) المباشر لليوم هو USD 0.00185953. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M. يتم تحديث سعر OGAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oogwai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.11K
- تغيير سعر Oogwai خلال اليوم هو +15.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Oogwai مقابل USD هو $ +0.00024782 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oogwai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oogwai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oogwai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00024782
|+15.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oogwai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.73%
+15.38%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Oogwai: Univieling the Enigma of Longevity Let me introduce you to Oogwai: Unveiling the Enigma of Longevity—Oogwai is the first solana utility meme coin backed by Shiba Inu & ZAMA 🐢🌿, Oogwai is reshaping health and longevity research like never before. $OGAI isn’t just another token; it’s a utility-driven revolution, combining its memetic powers with community-led longevity research funding to create real-world impact. It’s where AI meets DeSci to revolutionize health and longevity.
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