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سعر Oogwai (OGAI) المباشر لليوم هو USD 0.00185953 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M . يتم تحديث سعر OGAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oogwai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.11K - تغيير سعر Oogwai خلال اليوم هو +15.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Oogwai (OGAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oogwai مقابل USD هو $ +0.00024782 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oogwai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oogwai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oogwai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024782 +15.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oogwai (OGAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oogwai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0015276$ 0.0015276 $ 0.0015276 24 ساعة مرتفع $ 0.0019858$ 0.0019858 $ 0.0019858 عالية طوال الوقت $ 0.00230496$ 0.00230496 $ 0.00230496 تغير السعر (1 ساعة) -1.73% تغير السعر (1يوم) +15.38% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Oogwai (OGAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: