سعر Ooga Booga (OOGA)
سعر Ooga Booga (OOGA) المباشر لليوم هو USD 0.04098946. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 748.79K. يتم تحديث سعر OOGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ooga Booga الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ooga Booga خلال اليوم هو -21.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.27M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OOGA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OOGA.
خلال اليوم، كان سعر Ooga Booga مقابل USD هو $ -0.01130393371036136 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ooga Booga مقابل USD هو $ -0.0265904857 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ooga Booga مقابل USD هو $ -0.0354214435 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ooga Booga مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01130393371036136
|-21.61%
|30 يوم
|$ -0.0265904857
|-64.87%
|60 يوم
|$ -0.0354214435
|-86.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ooga Booga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.95%
-21.61%
-50.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ooga Booga (OOGA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OOGA والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OOGA إلى VND
₫1,078.6376399
|1 OOGA إلى AUD
A$0.0627138738
|1 OOGA إلى GBP
￡0.0299223058
|1 OOGA إلى EUR
€0.0352509356
|1 OOGA إلى USD
$0.04098946
|1 OOGA إلى MYR
RM0.1737953104
|1 OOGA إلى TRY
₺1.6235925106
|1 OOGA إلى JPY
¥5.933224335
|1 OOGA إلى RUB
₽3.2119340856
|1 OOGA إلى INR
₹3.5218144032
|1 OOGA إلى IDR
Rp671.9582531424
|1 OOGA إلى KRW
₩55.6919694074
|1 OOGA إلى PHP
₱2.3298409064
|1 OOGA إلى EGP
￡E.2.051522473
|1 OOGA إلى BRL
R$0.22544203
|1 OOGA إلى CAD
C$0.0561555602
|1 OOGA إلى BDT
৳5.0093219066
|1 OOGA إلى NGN
₦63.4508642908
|1 OOGA إلى UAH
₴1.7100802712
|1 OOGA إلى VES
Bs4.22191438
|1 OOGA إلى PKR
Rs11.6709289458
|1 OOGA إلى KZT
₸21.1940101876
|1 OOGA إلى THB
฿1.3378959744
|1 OOGA إلى TWD
NT$1.2075494916
|1 OOGA إلى AED
د.إ0.1504313182
|1 OOGA إلى CHF
Fr0.032791568
|1 OOGA إلى HKD
HK$0.3213573664
|1 OOGA إلى MAD
.د.م0.3725941914
|1 OOGA إلى MXN
$0.7804393184
|1 OOGA إلى PLN
zł0.149611529