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سعر Ooga Booga (OOGA) المباشر لليوم هو USD 0.04098946 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 748.79K . يتم تحديث سعر OOGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ooga Booga الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ooga Booga خلال اليوم هو -21.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.27M

أداء سعر Ooga Booga (OOGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ooga Booga مقابل USD هو $ -0.01130393371036136 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ooga Booga مقابل USD هو $ -0.0265904857 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ooga Booga مقابل USD هو $ -0.0354214435 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ooga Booga مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01130393371036136 -21.61% 30 يوم $ -0.0265904857 -64.87% 60 يوم $ -0.0354214435 -86.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ooga Booga (OOGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ooga Booga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0389803$ 0.0389803 $ 0.0389803 24 ساعة مرتفع $ 0.058163$ 0.058163 $ 0.058163 عالية طوال الوقت $ 0.336797$ 0.336797 $ 0.336797 تغير السعر (1 ساعة) +1.95% تغير السعر (1يوم) -21.61% تغير السعر (7 أيام) -50.21%

معلومات سوق Ooga Booga (OOGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: