سعر OOFP (OOFP)
سعر OOFP (OOFP) المباشر لليوم هو USD 0.01365158. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OOFP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OOFP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.45
- تغيير سعر OOFP خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OOFP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OOFP مقابل USD هو $ -0.0049973246 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OOFP مقابل USD هو $ +0.0102528116 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OOFP مقابل USD هو $ +0.001451692237346893 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0049973246
|-36.60%
|60 يوم
|$ +0.0102528116
|+75.10%
|90 يوم
|$ +0.001451692237346893
|+11.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OOFP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OOFP is a project within the Bitcoin ecosystem that provides value-added services for assets like inscriptions, runes, and NFTs. It combines a vault pool for mining with strategies like hodling, staking, and DeFi to enhance asset appreciation and growth. OOFP aims to create a vibrant ecosystem where participants can benefit from the increased value of their assets. The project operates on the principle of creating a vibrant ecosystem in which assets within the Bitcoin network can thrive. By offering value-added services and opportunities for asset appreciation, OOFP aims to attract and engage participants, contributing to the overall development and success of the Bitcoin ecosystem.
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