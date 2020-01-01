توكنوميكس oof oof CTO (OOF)

توكنوميكس oof oof CTO (OOF)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول oof oof CTO (OOF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
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معلومات oof oof CTO (OOF)

Welcome to oof on Solana.

oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign

oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes.

oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way.

الموقع الرسمي:
http://oofonsol.site/

توكنوميكس oof oof CTO (OOF) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار oof oof CTO (OOF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 27.98K
$ 27.98K$ 27.98K
إجمالي العرض:
$ 975.91M
$ 975.91M$ 975.91M
العرض المتداول:
$ 975.91M
$ 975.91M$ 975.91M
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 27.98K
$ 27.98K$ 27.98K
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0
$ 0$ 0
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0
$ 0$ 0
السعر الحالي:
$ 0
$ 0$ 0

توكنوميكس oof oof CTO (OOF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس oof oof CTO (OOF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن OOF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OOF التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OOF، استكشف السعر المباشر لتوكن OOF!

توقعات سعر OOF

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه OOF؟ تجمع صفحة توقعات أسعار OOF الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

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