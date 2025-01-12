سعر oof oof CTO (OOF)
سعر oof oof CTO (OOF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.03K. يتم تحديث سعر OOF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق oof oof CTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.21K
- تغيير سعر oof oof CTO خلال اليوم هو +26.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 975.99M
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خلال اليوم، كان سعر oof oof CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر oof oof CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر oof oof CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر oof oof CTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+26.91%
|30 يوم
|$ 0
|-5.45%
|60 يوم
|$ 0
|-49.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر oof oof CTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.96%
+26.91%
+15.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to oof on Solana. oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way.
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