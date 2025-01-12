احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OOF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OOF.

سعر oof oof CTO (OOF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.03K . يتم تحديث سعر OOF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق oof oof CTO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.21K - تغيير سعر oof oof CTO خلال اليوم هو +26.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 975.99M

أداء سعر oof oof CTO (OOF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر oof oof CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر oof oof CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر oof oof CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر oof oof CTO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +26.91% 30 يوم $ 0 -5.45% 60 يوم $ 0 -49.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر oof oof CTO (OOF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر oof oof CTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.96% تغير السعر (1يوم) +26.91% تغير السعر (7 أيام) +15.25%

معلومات سوق oof oof CTO (OOF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: