سعر Onyx Arches (OXA)
سعر Onyx Arches (OXA) المباشر لليوم هو USD 0.064596. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.61M. يتم تحديث سعر OXA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Onyx Arches الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 397.23
- تغيير سعر Onyx Arches خلال اليوم هو -13.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 394.13M
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خلال اليوم، كان سعر Onyx Arches مقابل USD هو $ -0.00986047596211568 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Onyx Arches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Onyx Arches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Onyx Arches مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00986047596211568
|-13.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Onyx Arches: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.54%
-13.24%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OXA is a blockchain based crypto payment solution designed for the Travel & Hospitality industry, offering a seamless way for tourists, business travelers, and adventurers to make fast, secure payments globally. Using the OXA token and Onyx Arches platform, users can pay for flights, trains, and hotel bookings with low fees, real time currency conversion, and enhanced security. With decentralized features, OXA eliminates traditional payment barriers, providing greater transparency and control for users. It’s the future of travel, making cross border transactions faster, more convenient, and cost-effective.
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