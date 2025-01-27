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سعر Onyx Arches (OXA) المباشر لليوم هو USD 0.064596 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.61M . يتم تحديث سعر OXA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Onyx Arches الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 397.23 - تغيير سعر Onyx Arches خلال اليوم هو -13.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 394.13M

أداء سعر Onyx Arches (OXA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Onyx Arches مقابل USD هو $ -0.00986047596211568 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Onyx Arches مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Onyx Arches مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Onyx Arches مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00986047596211568 -13.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Onyx Arches (OXA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Onyx Arches: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.064596$ 0.064596 $ 0.064596 24 ساعة مرتفع $ 0.074457$ 0.074457 $ 0.074457 عالية طوال الوقت $ 0.074821$ 0.074821 $ 0.074821 تغير السعر (1 ساعة) -2.54% تغير السعر (1يوم) -13.24% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Onyx Arches (OXA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: