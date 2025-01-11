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سعر OnX Finance (ONX) المباشر لليوم هو USD 0.00804154 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.45K . يتم تحديث سعر ONX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OnX Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 394.66 - تغيير سعر OnX Finance خلال اليوم هو -5.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.88M

أداء سعر OnX Finance (ONX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OnX Finance مقابل USD هو $ -0.000505585833306516 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OnX Finance مقابل USD هو $ -0.0018183039 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OnX Finance مقابل USD هو $ -0.0005259553 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OnX Finance مقابل USD هو $ +0.000484189000179691 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000505585833306516 -5.91% 30 يوم $ -0.0018183039 -22.61% 60 يوم $ -0.0005259553 -6.54% 90 يوم $ +0.000484189000179691 +6.41%

تحليل سعر OnX Finance (ONX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OnX Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00802329$ 0.00802329 $ 0.00802329 24 ساعة مرتفع $ 0.00856298$ 0.00856298 $ 0.00856298 عالية طوال الوقت $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -5.91% تغير السعر (7 أيام) -14.66%

معلومات سوق OnX Finance (ONX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: