سعر OnX Finance (ONX)
سعر OnX Finance (ONX) المباشر لليوم هو USD 0.00804154. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.45K. يتم تحديث سعر ONX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OnX Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 394.66
- تغيير سعر OnX Finance خلال اليوم هو -5.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.88M
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خلال اليوم، كان سعر OnX Finance مقابل USD هو $ -0.000505585833306516 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OnX Finance مقابل USD هو $ -0.0018183039 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OnX Finance مقابل USD هو $ -0.0005259553 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OnX Finance مقابل USD هو $ +0.000484189000179691 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000505585833306516
|-5.91%
|30 يوم
|$ -0.0018183039
|-22.61%
|60 يوم
|$ -0.0005259553
|-6.54%
|90 يوم
|$ +0.000484189000179691
|+6.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OnX Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-5.91%
-14.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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