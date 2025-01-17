سعر ONUS (ONUS)
سعر ONUS (ONUS) المباشر لليوم هو USD 1.065. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ONUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ONUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر ONUS خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ONUS مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ONUS مقابل USD هو $ +0.4432411785 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ONUS مقابل USD هو $ +0.4432411785 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ONUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ +0.4432411785
|+41.62%
|60 يوم
|$ +0.4432411785
|+41.62%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر ONUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
0.00%
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