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سعر OnTact (ONTACT) المباشر لليوم هو USD 0.03008776 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ONTACT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OnTact الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 376.60K - تغيير سعر OnTact خلال اليوم هو -3.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OnTact (ONTACT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OnTact مقابل USD هو $ -0.00106874290655349 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OnTact مقابل USD هو $ -0.0088095366 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OnTact مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OnTact مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00106874290655349 -3.43% 30 يوم $ -0.0088095366 -29.27% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OnTact (ONTACT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OnTact: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02677855$ 0.02677855 $ 0.02677855 24 ساعة مرتفع $ 0.03117759$ 0.03117759 $ 0.03117759 عالية طوال الوقت $ 0.04395816$ 0.04395816 $ 0.04395816 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) -3.43% تغير السعر (7 أيام) -11.54%

معلومات سوق OnTact (ONTACT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: