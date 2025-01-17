سعر OnTact (ONTACT)
سعر OnTact (ONTACT) المباشر لليوم هو USD 0.03008776. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ONTACT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OnTact الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 376.60K
- تغيير سعر OnTact خلال اليوم هو -3.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OnTact مقابل USD هو $ -0.00106874290655349 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OnTact مقابل USD هو $ -0.0088095366 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OnTact مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OnTact مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00106874290655349
|-3.43%
|30 يوم
|$ -0.0088095366
|-29.27%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OnTact: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
-3.43%
-11.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ttogttog is a Social Networking Business Card Platform that combines digital name cards and social networking. ttogttog is a Biz to Earn (B2E) platform that combines an incentive-based token ecosystem with a business platform to encourage active participation and contribution from users. OnTact is the governance token of the ttogttog platform.
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