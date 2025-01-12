سعر Onston (ONSTON)
سعر Onston (ONSTON) المباشر لليوم هو USD 0.00038967. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.50K. يتم تحديث سعر ONSTON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Onston الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.22
- تغيير سعر Onston خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 127.03M
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خلال اليوم، كان سعر Onston مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Onston مقابل USD هو $ -0.0000025522 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Onston مقابل USD هو $ +0.0000874809 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Onston مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000025522
|-0.65%
|60 يوم
|$ +0.0000874809
|+22.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Onston: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ONSTON is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ONSTON team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ONSTON team will build game, economy, culture, and communication platform in ONSTON metaverse using technologies of ONSTON team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses You will be able to enjoy a variety of content.
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