سعر OnRe Tokenized Reinsurance اليوم

السعر المباشر لمشروع OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) اليوم هو $ 1.13، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONYC الحالي إلى USD هو $ 1.13 لكل ONYC.

يحتل OnRe Tokenized Reinsurance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 267,141,971، مع عرض متداول قدره 235.50M ONYC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONYC بين $ 1.13 (أدنى) و$ 1.13 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.17، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.005.

على المدى القصير، تحرك ONYC بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+0.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.75M.

معلومات سوق OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

القيمة السوقية $ 267.14M$ 267.14M $ 267.14M الحجم (24 ساعة) $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 267.34M$ 267.34M $ 267.34M إمداد دورة التداول 235.50M 235.50M 235.50M إجمالي العرض 235,677,236.5994565 235,677,236.5994565 235,677,236.5994565

القيمة السوقية الحالية لـ OnRe Tokenized Reinsurance هي $ 267.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.75M. العرض المتداول لـ ONYC يبلغ 235.50M، مع إجمالي عرض 235677236.5994565. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 267.34M.