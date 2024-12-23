سعر Onooks (OOKS)
سعر Onooks (OOKS) المباشر لليوم هو USD 0.340818. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.82M. يتم تحديث سعر OOKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Onooks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23M
- تغيير سعر Onooks خلال اليوم هو -1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.22M
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خلال اليوم، كان سعر Onooks مقابل USD هو $ -0.0044454097451941 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Onooks مقابل USD هو $ -0.1698757561 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Onooks مقابل USD هو $ -0.0853932790 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Onooks مقابل USD هو $ -0.0904327358179077 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0044454097451941
|-1.28%
|30 يوم
|$ -0.1698757561
|-49.84%
|60 يوم
|$ -0.0853932790
|-25.05%
|90 يوم
|$ -0.0904327358179077
|-20.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Onooks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.02%
-1.28%
-9.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Onooks advocates for building an integrated and interoperable open finance and monetary protocol matrix serving as a unified liquidity pool and back-bone infrastructure for DeFi and open finance applications. Presentation video: https://www.youtube.com/watch?v=NiWYQ1zeMJE
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