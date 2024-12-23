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سعر Onooks (OOKS) المباشر لليوم هو USD 0.340818 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.82M . يتم تحديث سعر OOKS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Onooks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23M - تغيير سعر Onooks خلال اليوم هو -1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.22M

أداء سعر Onooks (OOKS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Onooks مقابل USD هو $ -0.0044454097451941 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Onooks مقابل USD هو $ -0.1698757561 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Onooks مقابل USD هو $ -0.0853932790 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Onooks مقابل USD هو $ -0.0904327358179077 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0044454097451941 -1.28% 30 يوم $ -0.1698757561 -49.84% 60 يوم $ -0.0853932790 -25.05% 90 يوم $ -0.0904327358179077 -20.96%

تحليل سعر Onooks (OOKS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Onooks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.334452$ 0.334452 $ 0.334452 24 ساعة مرتفع $ 0.350864$ 0.350864 $ 0.350864 عالية طوال الوقت $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) -9.92%

معلومات سوق Onooks (OOKS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: