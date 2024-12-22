سعر Onigiri Kitty (OKY)
سعر Onigiri Kitty (OKY) المباشر لليوم هو USD 0.00307129. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 329.38K. يتم تحديث سعر OKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Onigiri Kitty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.38
- تغيير سعر Onigiri Kitty خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.25M
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خلال اليوم، كان سعر Onigiri Kitty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Onigiri Kitty مقابل USD هو $ +0.0003972298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Onigiri Kitty مقابل USD هو $ +0.0001374485 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Onigiri Kitty مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0003972298
|+12.93%
|60 يوم
|$ +0.0001374485
|+4.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Onigiri Kitty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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