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سعر Onigiri Kitty (OKY) المباشر لليوم هو USD 0.00307129 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 329.38K . يتم تحديث سعر OKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Onigiri Kitty الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.38 - تغيير سعر Onigiri Kitty خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 107.25M

أداء سعر Onigiri Kitty (OKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Onigiri Kitty مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Onigiri Kitty مقابل USD هو $ +0.0003972298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Onigiri Kitty مقابل USD هو $ +0.0001374485 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Onigiri Kitty مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0003972298 +12.93% 60 يوم $ +0.0001374485 +4.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Onigiri Kitty (OKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Onigiri Kitty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01614783$ 0.01614783 $ 0.01614783 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -6.87%

معلومات سوق Onigiri Kitty (OKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: