سعر Onigchi (ONIGCHI)
سعر Onigchi (ONIGCHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.70K. يتم تحديث سعر ONIGCHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Onigchi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 760.29
- تغيير سعر Onigchi خلال اليوم هو -6.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر Onigchi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Onigchi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Onigchi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Onigchi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.63%
|30 يوم
|$ 0
|-75.03%
|60 يوم
|$ 0
|-97.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Onigchi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-6.63%
-16.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter
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