سعر ONI PROTOCOL (ONI)
سعر ONI PROTOCOL (ONI) المباشر لليوم هو USD 0.00108521. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 338.04K. يتم تحديث سعر ONI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ONI PROTOCOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.24K
- تغيير سعر ONI PROTOCOL خلال اليوم هو +7.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 308.25M
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خلال اليوم، كان سعر ONI PROTOCOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ONI PROTOCOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ONI PROTOCOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ONI PROTOCOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ONI PROTOCOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
+7.64%
-3.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ONI Protocol is a next-generation decentralized platform designed to empower users with advanced tools in DePIN and seamless experiences in the DeFi landscape. ONI Protocol tackles open network integration and cross-chain connectivity challenges. Utilizing DePIN and AI, it enables users to profit from Nodes/GPUs, become Validators and DeFi activities. The platform connects resource providers with developers, promoting decentralization and expanding blockchain technology's global impact.
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