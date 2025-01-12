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سعر ONI PROTOCOL (ONI) المباشر لليوم هو USD 0.00108521 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 338.04K . يتم تحديث سعر ONI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ONI PROTOCOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.24K - تغيير سعر ONI PROTOCOL خلال اليوم هو +7.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 308.25M

أداء سعر ONI PROTOCOL (ONI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ONI PROTOCOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ONI PROTOCOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ONI PROTOCOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ONI PROTOCOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ONI PROTOCOL (ONI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ONI PROTOCOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00100537$ 0.00100537 $ 0.00100537 24 ساعة مرتفع $ 0.00111755$ 0.00111755 $ 0.00111755 عالية طوال الوقت $ 0.00122421$ 0.00122421 $ 0.00122421 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) +7.64% تغير السعر (7 أيام) -3.93%

معلومات سوق ONI PROTOCOL (ONI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: