سعر ONEZ (ONEZ)
سعر ONEZ (ONEZ) المباشر لليوم هو USD 0.999271. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ONEZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ONEZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77
- تغيير سعر ONEZ خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ONEZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ONEZ مقابل USD هو $ +0.0508820799 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ONEZ مقابل USD هو $ -0.0973720639 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ONEZ مقابل USD هو $ -0.0037952548747138 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0508820799
|+5.09%
|60 يوم
|$ -0.0973720639
|-9.74%
|90 يوم
|$ -0.0037952548747138
|-0.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ONEZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ONEZ is a unique stablecoin created by the ZeroLend Protocol. It's designed to always be worth one U.S. Dollar and is made by users who provide collateral. When someone borrows, they must offer collateral at a certain ratio to get ONEZ. When borrowed positions are paid back or if there's a liquidation, the ONEZ goes back to ZeroLend and is removed from circulation. What's special is that the interest paid by ONEZ users goes into the ZeroLend DAO treasury, unlike other assets where interest is essentially removed.
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