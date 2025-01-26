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سعر OneRare (ORARE) المباشر لليوم هو USD 0.00196378 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.06K . يتم تحديث سعر ORARE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OneRare الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 273.30 - تغيير سعر OneRare خلال اليوم هو -49.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 57.10M

أداء سعر OneRare (ORARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OneRare مقابل USD هو $ -0.001943191926382748 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OneRare مقابل USD هو $ -0.0014008434 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OneRare مقابل USD هو $ -0.0016567667 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OneRare مقابل USD هو $ -0.008850025874977702 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001943191926382748 -49.73% 30 يوم $ -0.0014008434 -71.33% 60 يوم $ -0.0016567667 -84.36% 90 يوم $ -0.008850025874977702 -81.84%

تحليل سعر OneRare (ORARE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OneRare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00180285$ 0.00180285 $ 0.00180285 24 ساعة مرتفع $ 0.00471664$ 0.00471664 $ 0.00471664 عالية طوال الوقت $ 0.87658$ 0.87658 $ 0.87658 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -49.73% تغير السعر (7 أيام) -51.64%

معلومات سوق OneRare (ORARE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: