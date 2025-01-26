سعر OneRare (ORARE)
سعر OneRare (ORARE) المباشر لليوم هو USD 0.00196378. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.06K. يتم تحديث سعر ORARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OneRare الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 273.30
- تغيير سعر OneRare خلال اليوم هو -49.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57.10M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ORARE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ORARE.
خلال اليوم، كان سعر OneRare مقابل USD هو $ -0.001943191926382748 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OneRare مقابل USD هو $ -0.0014008434 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OneRare مقابل USD هو $ -0.0016567667 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OneRare مقابل USD هو $ -0.008850025874977702 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001943191926382748
|-49.73%
|30 يوم
|$ -0.0014008434
|-71.33%
|60 يوم
|$ -0.0016567667
|-84.36%
|90 يوم
|$ -0.008850025874977702
|-81.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OneRare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-49.73%
-51.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OneRare is the world's first Metaverse for the global Food & Beverage Industry. We are building the first tokenization layer that celebrates Food in Web3 - creating an immersive & gamified experience for users worldwide.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ORARE إلى AUD
A$0.0031027724
|1 ORARE إلى GBP
￡0.001571024
|1 ORARE إلى EUR
€0.001865591
|1 ORARE إلى USD
$0.00196378
|1 ORARE إلى MYR
RM0.0085817186
|1 ORARE إلى TRY
₺0.0699891192
|1 ORARE إلى JPY
¥0.30634968
|1 ORARE إلى RUB
₽0.192057684
|1 ORARE إلى INR
₹0.1692385604
|1 ORARE إلى IDR
Rp31.6738665334
|1 ORARE إلى PHP
₱0.114390185
|1 ORARE إلى EGP
￡E.0.0987388584
|1 ORARE إلى BRL
R$0.0116059398
|1 ORARE إلى CAD
C$0.0028082054
|1 ORARE إلى BDT
৳0.2390313016
|1 ORARE إلى NGN
₦3.0588426414
|1 ORARE إلى UAH
₴0.0823216576
|1 ORARE إلى VES
Bs0.10997168
|1 ORARE إلى PKR
Rs0.5462450448
|1 ORARE إلى KZT
₸1.0153920868
|1 ORARE إلى THB
฿0.065884819
|1 ORARE إلى TWD
NT$0.0642941572
|1 ORARE إلى CHF
Fr0.001767402
|1 ORARE إلى HKD
HK$0.0152782084
|1 ORARE إلى MAD
.د.م0.0195592488