ما هو OneRare ( ORARE )

OneRare is the world's first Metaverse for the global Food & Beverage Industry. We are building the first tokenization layer that celebrates Food in Web3 - creating an immersive & gamified experience for users worldwide.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر OneRare (ORARE) الموقع الرسمي