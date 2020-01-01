توكنوميكس OneMug (MUG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OneMug (MUG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OneMug (MUG) MUG is a memeable RWA token on Solana. MUG can be swapped for Member ID's on swap.onemug.com and staked on stake.onemug.com which makes it so the owners of the Member ID's can sell OneMug Coffee on https://onemug.com/ with the number of their Member ID NFT as their referral code and make most all the profit from the sale. This revolutionizes the way brands will be built with a new model we call community over corporations. الموقع الرسمي: https://www.onemug.xyz/ اشتر MUG الآن!

توكنوميكس OneMug (MUG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OneMug (MUG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 220.07K $ 220.07K $ 220.07K إجمالي العرض: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M العرض المتداول: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 220.07K $ 220.07K $ 220.07K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00313387 $ 0.00313387 $ 0.00313387 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00022007 $ 0.00022007 $ 0.00022007 معرفة المزيد عن سعر OneMug (MUG)

توكنوميكس OneMug (MUG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OneMug (MUG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MUG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MUG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MUG، استكشف السعر المباشر لتوكن MUG!

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