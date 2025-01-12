سعر OneMug (MUG)
سعر OneMug (MUG) المباشر لليوم هو USD 0.00169975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M. يتم تحديث سعر MUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OneMug الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.84K
- تغيير سعر OneMug خلال اليوم هو -1.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر OneMug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OneMug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OneMug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OneMug مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OneMug: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-1.53%
-31.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MUG is a memeable RWA token on Solana. MUG can be swapped for Member ID's on swap.onemug.com and staked on stake.onemug.com which makes it so the owners of the Member ID's can sell OneMug Coffee on https://onemug.com/ with the number of their Member ID NFT as their referral code and make most all the profit from the sale. This revolutionizes the way brands will be built with a new model we call community over corporations.
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