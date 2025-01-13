سعر OneDex rONE (RONE-BB2E)
سعر OneDex rONE (RONE-BB2E) المباشر لليوم هو USD 0.00156147. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RONE-BB2E مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OneDex rONE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.79
- تغيير سعر OneDex rONE خلال اليوم هو +1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OneDex rONE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OneDex rONE مقابل USD هو $ -0.0006391415 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OneDex rONE مقابل USD هو $ -0.0008013710 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OneDex rONE مقابل USD هو $ -0.0021070167146045963 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.39%
|30 يوم
|$ -0.0006391415
|-40.93%
|60 يوم
|$ -0.0008013710
|-51.32%
|90 يوم
|$ -0.0021070167146045963
|-57.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OneDex rONE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
+1.39%
-14.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RONE is the governance token for OneDex
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|1 RONE-BB2E إلى AUD
A$0.0025295814
|1 RONE-BB2E إلى GBP
￡0.0012647907
|1 RONE-BB2E إلى EUR
€0.0015146259
|1 RONE-BB2E إلى USD
$0.00156147
|1 RONE-BB2E إلى MYR
RM0.0070110003
|1 RONE-BB2E إلى TRY
₺0.055276038
|1 RONE-BB2E إلى JPY
¥0.2461969749
|1 RONE-BB2E إلى RUB
₽0.1586921961
|1 RONE-BB2E إلى INR
₹0.1345518699
|1 RONE-BB2E إلى IDR
Rp25.5978647568
|1 RONE-BB2E إلى PHP
₱0.09212673
|1 RONE-BB2E إلى EGP
￡E.0.078854235
|1 RONE-BB2E إلى BRL
R$0.0095561964
|1 RONE-BB2E إلى CAD
C$0.0022485168
|1 RONE-BB2E إلى BDT
৳0.1913269191
|1 RONE-BB2E إلى NGN
₦2.4321925161
|1 RONE-BB2E إلى UAH
₴0.0663156309
|1 RONE-BB2E إلى VES
Bs0.08275791
|1 RONE-BB2E إلى PKR
Rs0.4367743884
|1 RONE-BB2E إلى KZT
₸0.8279226234
|1 RONE-BB2E إلى THB
฿0.0541517796
|1 RONE-BB2E إلى TWD
NT$0.0517002717
|1 RONE-BB2E إلى CHF
Fr0.0014209377
|1 RONE-BB2E إلى HKD
HK$0.0121482366
|1 RONE-BB2E إلى MAD
.د.م0.0157552323