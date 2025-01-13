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سعر OneDex rONE (RONE-BB2E) المباشر لليوم هو USD 0.00156147 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RONE-BB2E مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OneDex rONE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.79 - تغيير سعر OneDex rONE خلال اليوم هو +1.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OneDex rONE (RONE-BB2E) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OneDex rONE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OneDex rONE مقابل USD هو $ -0.0006391415 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OneDex rONE مقابل USD هو $ -0.0008013710 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OneDex rONE مقابل USD هو $ -0.0021070167146045963 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.39% 30 يوم $ -0.0006391415 -40.93% 60 يوم $ -0.0008013710 -51.32% 90 يوم $ -0.0021070167146045963 -57.43%

تحليل سعر OneDex rONE (RONE-BB2E)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OneDex rONE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00153176$ 0.00153176 $ 0.00153176 24 ساعة مرتفع $ 0.00159598$ 0.00159598 $ 0.00159598 عالية طوال الوقت $ 0.00696368$ 0.00696368 $ 0.00696368 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +1.39% تغير السعر (7 أيام) -14.75%

معلومات سوق OneDex rONE (RONE-BB2E)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: