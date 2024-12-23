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سعر one unchill gal (GAL) المباشر لليوم هو USD 0.00149066 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M . يتم تحديث سعر GAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق one unchill gal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 235.22K - تغيير سعر one unchill gal خلال اليوم هو +3.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.99M

أداء سعر one unchill gal (GAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر one unchill gal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر one unchill gal مقابل USD هو $ -0.0006255651 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر one unchill gal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر one unchill gal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.73% 30 يوم $ -0.0006255651 -41.96% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر one unchill gal (GAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر one unchill gal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00131874$ 0.00131874 $ 0.00131874 24 ساعة مرتفع $ 0.00176969$ 0.00176969 $ 0.00176969 عالية طوال الوقت $ 0.01512815$ 0.01512815 $ 0.01512815 تغير السعر (1 ساعة) -2.49% تغير السعر (1يوم) +3.73% تغير السعر (7 أيام) -51.93%

معلومات سوق one unchill gal (GAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: