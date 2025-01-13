سعر One Share (ONS)
سعر One Share (ONS) المباشر لليوم هو USD 1.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ONS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق One Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 812.37
- تغيير سعر One Share خلال اليوم هو -2.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.033526121268636 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.0441833390 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.1618129490 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.0900825074373405 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.033526121268636
|-2.89%
|30 يوم
|$ -0.0441833390
|-3.91%
|60 يوم
|$ -0.1618129490
|-14.31%
|90 يوم
|$ -0.0900825074373405
|-7.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر One Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.89%
-11.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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