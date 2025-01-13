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سعر One Share (ONS) المباشر لليوم هو USD 1.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ONS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق One Share الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 812.37 - تغيير سعر One Share خلال اليوم هو -2.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر One Share (ONS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.033526121268636 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.0441833390 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.1618129490 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.0900825074373405 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.033526121268636 -2.89% 30 يوم $ -0.0441833390 -3.91% 60 يوم $ -0.1618129490 -14.31% 90 يوم $ -0.0900825074373405 -7.38%

تحليل سعر One Share (ONS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر One Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24 ساعة مرتفع $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 عالية طوال الوقت $ 3,815.79$ 3,815.79 $ 3,815.79 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.89% تغير السعر (7 أيام) -11.07%

معلومات سوق One Share (ONS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: