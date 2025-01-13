شعار One Share

سعر One Share (ONS)

USD

مخطط سعر One Share (ONS) المباشر

$1.13
$1.13$1.13
-2.80%(1D)

سعر One Share (ONS) لليوم

سعر One Share (ONS) المباشر لليوم هو USD 1.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ONS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق One Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 812.37
- تغيير سعر One Share خلال اليوم هو -2.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ONS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ONS.

أداء سعر One Share (ONS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.033526121268636 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.0441833390 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.1618129490 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر One Share مقابل USD هو $ -0.0900825074373405 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.033526121268636-2.89%
30 يوم$ -0.0441833390-3.91%
60 يوم$ -0.1618129490-14.31%
90 يوم$ -0.0900825074373405-7.38%

تحليل سعر One Share (ONS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر One Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 3,815.79
$ 3,815.79$ 3,815.79

--

-2.89%

-11.07%

معلومات سوق One Share (ONS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 812.37
$ 812.37$ 812.37

0.00
0.00 0.00

ما هو One Share ( ONS )

The most daring and innovative experimental project for the Basis protocol

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر One Share (ONS)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول One Share (ONS)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة ONS إلى العملات المحلية

1 ONS إلى AUD
A$1.8306
1 ONS إلى GBP
0.9153
1 ONS إلى EUR
1.0961
1 ONS إلى USD
$1.13
1 ONS إلى MYR
RM5.0737
1 ONS إلى TRY
40.002
1 ONS إلى JPY
¥178.1671
1 ONS إلى RUB
114.8419
1 ONS إلى INR
97.3721
1 ONS إلى IDR
Rp18,524.5872
1 ONS إلى PHP
66.67
1 ONS إلى EGP
￡E.57.065
1 ONS إلى BRL
R$6.9156
1 ONS إلى CAD
C$1.6272
1 ONS إلى BDT
138.4589
1 ONS إلى NGN
1,760.1219
1 ONS إلى UAH
47.9911
1 ONS إلى VES
Bs59.89
1 ONS إلى PKR
Rs316.0836
1 ONS إلى KZT
599.1486
1 ONS إلى THB
฿39.1884
1 ONS إلى TWD
NT$37.4143
1 ONS إلى CHF
Fr1.0283
1 ONS إلى HKD
HK$8.7914
1 ONS إلى MAD
.د.م11.4017