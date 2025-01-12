سعر One Hundred Million Inu (OHMI)
سعر One Hundred Million Inu (OHMI) المباشر لليوم هو USD 0.00136308. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OHMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق One Hundred Million Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.98
- تغيير سعر One Hundred Million Inu خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر One Hundred Million Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر One Hundred Million Inu مقابل USD هو $ -0.0003000890 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر One Hundred Million Inu مقابل USD هو $ -0.0001852446 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر One Hundred Million Inu مقابل USD هو $ +0.0000729019712787159 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.08%
|30 يوم
|$ -0.0003000890
|-22.01%
|60 يوم
|$ -0.0001852446
|-13.59%
|90 يوم
|$ +0.0000729019712787159
|+5.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر One Hundred Million Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
+0.08%
-6.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
For the first time in crypto history, $OHMI will lead a direct campaign to achieve a specific crypto market cap goal, all while turning those rewards over to the holders. When the first goal of $100M market cap is achieved, the top 100 holders will receive a tremendously gracious reward -- one that will never be forgotten in this space. Beyond $100M, the rewards will become even more insane.
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