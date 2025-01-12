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سعر One Hundred Million Inu (OHMI) المباشر لليوم هو USD 0.00136308 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OHMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق One Hundred Million Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.98 - تغيير سعر One Hundred Million Inu خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر One Hundred Million Inu (OHMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر One Hundred Million Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر One Hundred Million Inu مقابل USD هو $ -0.0003000890 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر One Hundred Million Inu مقابل USD هو $ -0.0001852446 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر One Hundred Million Inu مقابل USD هو $ +0.0000729019712787159 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.08% 30 يوم $ -0.0003000890 -22.01% 60 يوم $ -0.0001852446 -13.59% 90 يوم $ +0.0000729019712787159 +5.65%

تحليل سعر One Hundred Million Inu (OHMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر One Hundred Million Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00135347$ 0.00135347 $ 0.00135347 24 ساعة مرتفع $ 0.00136388$ 0.00136388 $ 0.00136388 عالية طوال الوقت $ 0.03378448$ 0.03378448 $ 0.03378448 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -6.45%

معلومات سوق One Hundred Million Inu (OHMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: