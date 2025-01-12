سعر One Cash (ONC)
سعر One Cash (ONC) المباشر لليوم هو USD 0.06277. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.10K. يتم تحديث سعر ONC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق One Cash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.91
- تغيير سعر One Cash خلال اليوم هو -6.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.53M
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خلال اليوم، كان سعر One Cash مقابل USD هو $ -0.00437792589857891 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر One Cash مقابل USD هو $ +0.0028734913 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر One Cash مقابل USD هو $ +0.0019161421 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر One Cash مقابل USD هو $ +0.00091611083134605 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00437792589857891
|-6.51%
|30 يوم
|$ +0.0028734913
|+4.58%
|60 يوم
|$ +0.0019161421
|+3.05%
|90 يوم
|$ +0.00091611083134605
|+1.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر One Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.89%
-6.51%
-5.60%
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