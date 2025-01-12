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سعر One Cash (ONC) المباشر لليوم هو USD 0.06277 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.10K . يتم تحديث سعر ONC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق One Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.91 - تغيير سعر One Cash خلال اليوم هو -6.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.53M

أداء سعر One Cash (ONC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر One Cash مقابل USD هو $ -0.00437792589857891 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر One Cash مقابل USD هو $ +0.0028734913 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر One Cash مقابل USD هو $ +0.0019161421 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر One Cash مقابل USD هو $ +0.00091611083134605 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00437792589857891 -6.51% 30 يوم $ +0.0028734913 +4.58% 60 يوم $ +0.0019161421 +3.05% 90 يوم $ +0.00091611083134605 +1.48%

تحليل سعر One Cash (ONC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر One Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.062782$ 0.062782 $ 0.062782 24 ساعة مرتفع $ 0.067293$ 0.067293 $ 0.067293 عالية طوال الوقت $ 1,634.01$ 1,634.01 $ 1,634.01 تغير السعر (1 ساعة) -1.89% تغير السعر (1يوم) -6.51% تغير السعر (7 أيام) -5.60%

معلومات سوق One Cash (ONC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: