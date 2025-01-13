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سعر One Basis Cash (OBS) المباشر لليوم هو USD 0.124783 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق One Basis Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.12 - تغيير سعر One Basis Cash خلال اليوم هو -1.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر One Basis Cash (OBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر One Basis Cash مقابل USD هو $ -0.0016620097987122 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر One Basis Cash مقابل USD هو $ -0.0112053262 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر One Basis Cash مقابل USD هو $ -0.0070223255 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر One Basis Cash مقابل USD هو $ +0.00030681518240581 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0016620097987122 -1.31% 30 يوم $ -0.0112053262 -8.97% 60 يوم $ -0.0070223255 -5.62% 90 يوم $ +0.00030681518240581 +0.25%

تحليل سعر One Basis Cash (OBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر One Basis Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.124015$ 0.124015 $ 0.124015 24 ساعة مرتفع $ 0.126494$ 0.126494 $ 0.126494 عالية طوال الوقت $ 26.14$ 26.14 $ 26.14 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -1.31% تغير السعر (7 أيام) -2.06%

معلومات سوق One Basis Cash (OBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: