سعر One Basis Cash (OBS)
سعر One Basis Cash (OBS) المباشر لليوم هو USD 0.124783. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق One Basis Cash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.12
- تغيير سعر One Basis Cash خلال اليوم هو -1.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر One Basis Cash مقابل USD هو $ -0.0016620097987122 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر One Basis Cash مقابل USD هو $ -0.0112053262 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر One Basis Cash مقابل USD هو $ -0.0070223255 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر One Basis Cash مقابل USD هو $ +0.00030681518240581 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016620097987122
|-1.31%
|30 يوم
|$ -0.0112053262
|-8.97%
|60 يوم
|$ -0.0070223255
|-5.62%
|90 يوم
|$ +0.00030681518240581
|+0.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر One Basis Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-1.31%
-2.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
One Basis is the first IWO algorithm stable currency of the BSC Binance Ecological Public Chain
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