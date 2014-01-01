توكنوميكس Oncology Network (ONC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Oncology Network (ONC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Oncology Network (ONC) Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before. الموقع الرسمي: https://oncologynetwork.org/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing اشتر ONC الآن!

توكنوميكس Oncology Network (ONC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Oncology Network (ONC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 132.53K $ 132.53K $ 132.53K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 696.09M $ 696.09M $ 696.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 190.39K $ 190.39K $ 190.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02182385 $ 0.02182385 $ 0.02182385 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00019039 $ 0.00019039 $ 0.00019039 معرفة المزيد عن سعر Oncology Network (ONC)

توكنوميكس Oncology Network (ONC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Oncology Network (ONC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ONC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ONC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ONC، استكشف السعر المباشر لتوكن ONC!

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