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سعر Oncology Network (ONC) المباشر لليوم هو USD 0.00393717 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.74M . يتم تحديث سعر ONC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oncology Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.53K - تغيير سعر Oncology Network خلال اليوم هو -20.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 696.09M

أداء سعر Oncology Network (ONC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oncology Network مقابل USD هو $ -0.000999460872864607 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oncology Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oncology Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oncology Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000999460872864607 -20.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oncology Network (ONC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oncology Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00392487$ 0.00392487 $ 0.00392487 24 ساعة مرتفع $ 0.00537517$ 0.00537517 $ 0.00537517 عالية طوال الوقت $ 0.02182385$ 0.02182385 $ 0.02182385 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -20.24% تغير السعر (7 أيام) -52.71%

معلومات سوق Oncology Network (ONC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: