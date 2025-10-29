سعر Onchain Yield Coin المباشر اليوم هو 1.042 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ONYC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ONYC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Onchain Yield Coin المباشر اليوم هو 1.042 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ONYC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ONYC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Onchain Yield Coin

سعر Onchain Yield Coin (ONYC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ONYC إلى USD:

$1.042
$1.042$1.042
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Onchain Yield Coin (ONYC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:27:59 (UTC+8)

معلومات سعر Onchain Yield Coin (ONYC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.041
$ 1.041$ 1.041
24 ساعة منخفض
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
24 ساعة مرتفع

$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

-0.00%

-0.06%

+0.19%

+0.19%

سعر Onchain Yield Coin (ONYC) في الوقت الحقيقي هو $1.042. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ONYC بين أدنى سعر $ 1.041 وأعلى سعر $ 1.044، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـONYC على الإطلاق هو $ 1.045، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.005.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ONYC -0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.06% على مدار 24 ساعة، و +0.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Onchain Yield Coin (ONYC)

$ 104.20M
$ 104.20M$ 104.20M

--
----

$ 104.20M
$ 104.20M$ 104.20M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,997.1550021
99,999,997.1550021 99,999,997.1550021

القيمة السوقية الحالية لـ Onchain Yield Coin هي $ 104.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ONYC يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 99999997.1550021. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.20M.

سجل سعر Onchain Yield Coin (ONYC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Onchain Yield Coin مقابل USD هو $ -0.000652910419928 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Onchain Yield Coin مقابل USD هو $ +0.0137901406 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Onchain Yield Coin مقابل USD هو $ +0.0191645682 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Onchain Yield Coin مقابل USD هو $ +0.0333468150658205 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000652910419928-0.06%
30 يوم$ +0.0137901406+1.32%
60 يوم$ +0.0191645682+1.84%
90 يوم$ +0.0333468150658205+3.31%

ما هو Onchain Yield Coin ( ONYC )

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

المصدر Onchain Yield Coin (ONYC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Onchain Yield Coin (USD)

كم ستكون قيمة Onchain Yield Coin (ONYC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Onchain Yield Coin (ONYC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Onchain Yield Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Onchain Yield Coin!

عملة ONYC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Onchain Yield Coin (ONYC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Onchain Yield Coin (ONYC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ONYC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Onchain Yield Coin (ONYC)

كم يساوي Onchain Yield Coin (ONYC) اليوم؟
سعر ONYC المباشر في USD هو USD 1.042، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ONYC إلى USD الحالي؟
سعر ONYC إلى USD الحالي هو $ 1.042. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Onchain Yield Coin ؟
القيمة السوقية لعملة ONYC هي $ 104.20M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ONYC؟
العرض المتداول لتوكن ONYC هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ONYC؟
حقق ONYC سعرًا قياسيًا قدره 1.045 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ONYC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.005 ONYC.
ما هو حجم تداول ONYC؟
حجم تداول ONYC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ONYC هذا العام؟
قد يرتفع ONYC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ONYC لمزيد من التحليل المتعمق.
