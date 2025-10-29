معلومات سعر Onchain Yield Coin (ONYC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 24 ساعة منخفض $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 24 ساعة مرتفع $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 عالية طوال الوقت $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 أدنى سعر $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.19% تغير السعر (7 أيام) +0.19%

سعر Onchain Yield Coin (ONYC) في الوقت الحقيقي هو $1.042. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ONYC بين أدنى سعر $ 1.041 وأعلى سعر $ 1.044، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـONYC على الإطلاق هو $ 1.045، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.005.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ONYC -0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.06% على مدار 24 ساعة، و +0.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Onchain Yield Coin (ONYC)

القيمة السوقية $ 104.20M$ 104.20M $ 104.20M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.20M$ 104.20M $ 104.20M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 99,999,997.1550021 99,999,997.1550021 99,999,997.1550021

القيمة السوقية الحالية لـ Onchain Yield Coin هي $ 104.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ONYC يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 99999997.1550021. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.20M.