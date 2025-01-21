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سعر Onchain Summer (SUMMER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUMMER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Onchain Summer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 244.04 - تغيير سعر Onchain Summer خلال اليوم هو -8.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Onchain Summer (SUMMER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Onchain Summer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Onchain Summer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Onchain Summer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Onchain Summer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.62% 30 يوم $ 0 -31.48% 60 يوم $ 0 -54.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Onchain Summer (SUMMER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Onchain Summer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00128136$ 0.00128136 $ 0.00128136 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -8.62% تغير السعر (7 أيام) -20.92%

معلومات سوق Onchain Summer (SUMMER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: