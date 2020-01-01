توكنوميكس OnChain Pepe 404 (OCP404) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OnChain Pepe 404 (OCP404)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OnChain Pepe 404 (OCP404) 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88. الموقع الرسمي: https://onchainpepe.xyz اشتر OCP404 الآن!

توكنوميكس OnChain Pepe 404 (OCP404) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OnChain Pepe 404 (OCP404)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 53.31K $ 53.31K $ 53.31K إجمالي العرض: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 العرض المتداول: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 53.31K $ 53.31K $ 53.31K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5,094.39 $ 5,094.39 $ 5,094.39 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 332.33 $ 332.33 $ 332.33 السعر الحالي: $ 605.75 $ 605.75 $ 605.75 معرفة المزيد عن سعر OnChain Pepe 404 (OCP404)

توكنوميكس OnChain Pepe 404 (OCP404): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OnChain Pepe 404 (OCP404) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OCP404 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OCP404 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OCP404، استكشف السعر المباشر لتوكن OCP404!

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