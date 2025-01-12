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سعر OnChain Pepe 404 (OCP404) المباشر لليوم هو USD 931.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.94K . يتم تحديث سعر OCP404 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OnChain Pepe 404 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K - تغيير سعر OnChain Pepe 404 خلال اليوم هو -4.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 88.00

أداء سعر OnChain Pepe 404 (OCP404) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OnChain Pepe 404 مقابل USD هو $ -43.4688051168737 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OnChain Pepe 404 مقابل USD هو $ -302.8398765840 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OnChain Pepe 404 مقابل USD هو $ +76.8217503060 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OnChain Pepe 404 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -43.4688051168737 -4.46% 30 يوم $ -302.8398765840 -32.52% 60 يوم $ +76.8217503060 +8.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OnChain Pepe 404 (OCP404)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OnChain Pepe 404: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 923.76$ 923.76 $ 923.76 24 ساعة مرتفع $ 974.6$ 974.6 $ 974.6 عالية طوال الوقت $ 5,094.39$ 5,094.39 $ 5,094.39 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.46% تغير السعر (7 أيام) -14.86%

معلومات سوق OnChain Pepe 404 (OCP404)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: