سعر OnChain Pepe 404 (OCP404)
سعر OnChain Pepe 404 (OCP404) المباشر لليوم هو USD 931.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.94K. يتم تحديث سعر OCP404 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OnChain Pepe 404 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر OnChain Pepe 404 خلال اليوم هو -4.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.00
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خلال اليوم، كان سعر OnChain Pepe 404 مقابل USD هو $ -43.4688051168737 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OnChain Pepe 404 مقابل USD هو $ -302.8398765840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OnChain Pepe 404 مقابل USD هو $ +76.8217503060 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OnChain Pepe 404 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -43.4688051168737
|-4.46%
|30 يوم
|$ -302.8398765840
|-32.52%
|60 يوم
|$ +76.8217503060
|+8.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OnChain Pepe 404: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.46%
-14.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.
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