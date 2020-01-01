توكنوميكس Onchain Finance and Culture (OFAC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Onchain Finance and Culture (OFAC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Onchain Finance and Culture (OFAC) Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. الموقع الرسمي: https://ofacbase.com/ اشتر OFAC الآن!

توكنوميكس Onchain Finance and Culture (OFAC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Onchain Finance and Culture (OFAC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 62.07K $ 62.07K $ 62.07K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 74.00K $ 74.00K $ 74.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00208752 $ 0.00208752 $ 0.00208752 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Onchain Finance and Culture (OFAC)

توكنوميكس Onchain Finance and Culture (OFAC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Onchain Finance and Culture (OFAC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OFAC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OFAC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OFAC، استكشف السعر المباشر لتوكن OFAC!

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