سعر Onchain Finance and Culture (OFAC)
سعر Onchain Finance and Culture (OFAC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 551.21K. يتم تحديث سعر OFAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Onchain Finance and Culture الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.11K
- تغيير سعر Onchain Finance and Culture خلال اليوم هو +5.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 903.56M
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خلال اليوم، كان سعر Onchain Finance and Culture مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Onchain Finance and Culture مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Onchain Finance and Culture مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Onchain Finance and Culture مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Onchain Finance and Culture: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.80%
+5.82%
-18.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.
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