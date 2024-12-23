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سعر Onchain Finance and Culture (OFAC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 551.21K . يتم تحديث سعر OFAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Onchain Finance and Culture الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.11K - تغيير سعر Onchain Finance and Culture خلال اليوم هو +5.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 903.56M

أداء سعر Onchain Finance and Culture (OFAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Onchain Finance and Culture مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Onchain Finance and Culture مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Onchain Finance and Culture مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Onchain Finance and Culture مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Onchain Finance and Culture (OFAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Onchain Finance and Culture: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00208752$ 0.00208752 $ 0.00208752 تغير السعر (1 ساعة) +1.80% تغير السعر (1يوم) +5.82% تغير السعر (7 أيام) -18.42%

معلومات سوق Onchain Finance and Culture (OFAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: