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سعر Onchain Coin (ONCHAIN) المباشر لليوم هو USD 0.01211585 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ONCHAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Onchain Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 423.60 - تغيير سعر Onchain Coin خلال اليوم هو +6.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Onchain Coin (ONCHAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Onchain Coin مقابل USD هو $ +0.00073316 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Onchain Coin مقابل USD هو $ -0.0005077873 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Onchain Coin مقابل USD هو $ -0.0014440857 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Onchain Coin مقابل USD هو $ -0.001975322095290334 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00073316 +6.44% 30 يوم $ -0.0005077873 -4.19% 60 يوم $ -0.0014440857 -11.91% 90 يوم $ -0.001975322095290334 -14.01%

تحليل سعر Onchain Coin (ONCHAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Onchain Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01133741$ 0.01133741 $ 0.01133741 24 ساعة مرتفع $ 0.01230554$ 0.01230554 $ 0.01230554 عالية طوال الوقت $ 0.01624993$ 0.01624993 $ 0.01624993 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) +6.44% تغير السعر (7 أيام) +5.65%

معلومات سوق Onchain Coin (ONCHAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: