سعر Onchain Coin (ONCHAIN)
سعر Onchain Coin (ONCHAIN) المباشر لليوم هو USD 0.01211585. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ONCHAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Onchain Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 423.60
- تغيير سعر Onchain Coin خلال اليوم هو +6.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Onchain Coin مقابل USD هو $ +0.00073316 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Onchain Coin مقابل USD هو $ -0.0005077873 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Onchain Coin مقابل USD هو $ -0.0014440857 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Onchain Coin مقابل USD هو $ -0.001975322095290334 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00073316
|+6.44%
|30 يوم
|$ -0.0005077873
|-4.19%
|60 يوم
|$ -0.0014440857
|-11.91%
|90 يوم
|$ -0.001975322095290334
|-14.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Onchain Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
+6.44%
+5.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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