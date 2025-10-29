سعر OnChain Battles المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OCB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OCB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر OnChain Battles المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OCB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OCB بسهولة على موقع MEXC الآن.

$0.00015647
$0.00015647
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:22:16 (UTC+8)

معلومات سعر OnChain Battles (OCB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00697617
$ 0.00697617

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر OnChain Battles (OCB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OCB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOCB على الإطلاق هو $ 0.00697617، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OCB -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OnChain Battles (OCB)

$ 7.82K
$ 7.82K

--
--

$ 7.82K
$ 7.82K

50.00M
50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OnChain Battles هي $ 7.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OCB يبلغ 50.00M، مع إجمالي عرض 50000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.82K.

سجل سعر OnChain Battles (OCB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OnChain Battles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OnChain Battles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OnChain Battles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OnChain Battles مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-9.78%
60 يوم$ 0-86.67%
90 يوم$ 0--

ما هو OnChain Battles ( OCB )

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر OnChain Battles (OCB)

الموقع الرسمي

توقعات سعر OnChain Battles (USD)

كم ستكون قيمة OnChain Battles (OCB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك OnChain Battles (OCB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة OnChain Battles.

تحقق الآن من توقعات سعر OnChain Battles!

عملة OCB إلى العملات المحلية

توكنوميكس OnChain Battles (OCB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OnChain Battles (OCB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OCB والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول OnChain Battles (OCB)

كم يساوي OnChain Battles (OCB) اليوم؟
سعر OCB المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OCB إلى USD الحالي؟
سعر OCB إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ OnChain Battles ؟
القيمة السوقية لعملة OCB هي $ 7.82K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OCB؟
العرض المتداول لتوكن OCB هو 50.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OCB؟
حقق OCB سعرًا قياسيًا قدره 0.00697617 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OCB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 OCB.
ما هو حجم تداول OCB؟
حجم تداول OCB المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع OCB هذا العام؟
قد يرتفع OCB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OCB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:22:16 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,182.64

$4,010.90

$0.03974

$198.53

$3.0754

$4,010.90

$113,182.64

$198.53

$2.6555

$0.19557

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0257

$0.08979

$0.0000000223

$0.00001469

$0.0008811

$2.252

