معلومات سعر Onboarding (ONBOARDING) في (USD)

سعر Onboarding (ONBOARDING) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ONBOARDING بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـONBOARDING على الإطلاق هو $ 0.00166146، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ONBOARDING +1.44% على مدار الساعة الماضية، -0.17% على مدار 24 ساعة، و +3.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Onboarding (ONBOARDING)

القيمة السوقية الحالية لـ Onboarding هي $ 8.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ONBOARDING يبلغ 992.93M، مع إجمالي عرض 992930636.096448. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.02K.