سعر Omochi the Frog (OMOCHI)
سعر Omochi the Frog (OMOCHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.86K. يتم تحديث سعر OMOCHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Omochi the Frog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.45
- تغيير سعر Omochi the Frog خلال اليوم هو -6.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Omochi the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Omochi the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Omochi the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Omochi the Frog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.20%
|30 يوم
|$ 0
|-40.79%
|60 يوم
|$ 0
|-65.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Omochi the Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-6.20%
-18.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Omochi is the Japanese TikTok frog who went viral for his chill vibes. The $OMOCHI community celebrates his spirit on the blockchain.
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