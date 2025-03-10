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سعر Omochi the Frog (OMOCHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.86K . يتم تحديث سعر OMOCHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Omochi the Frog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.45 - تغيير سعر Omochi the Frog خلال اليوم هو -6.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T

أداء سعر Omochi the Frog (OMOCHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Omochi the Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Omochi the Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Omochi the Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Omochi the Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.20% 30 يوم $ 0 -40.79% 60 يوم $ 0 -65.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Omochi the Frog (OMOCHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Omochi the Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -6.20% تغير السعر (7 أيام) -18.35%

معلومات سوق Omochi the Frog (OMOCHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: