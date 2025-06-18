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سعر OMNIX (OMNIX) المباشر لليوم هو USD 0.00105911 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OMNIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OMNIX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 879.77 - تغيير سعر OMNIX خلال اليوم هو -4.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OMNIX (OMNIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OMNIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OMNIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OMNIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OMNIX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OMNIX (OMNIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OMNIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102218$ 0.00102218 $ 0.00102218 24 ساعة مرتفع $ 0.00114178$ 0.00114178 $ 0.00114178 عالية طوال الوقت $ 0.00181075$ 0.00181075 $ 0.00181075 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -4.25% تغير السعر (7 أيام) -10.63%

معلومات سوق OMNIX (OMNIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: