سعر OMNIX (OMNIX)
سعر OMNIX (OMNIX) المباشر لليوم هو USD 0.00105911. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OMNIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OMNIX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 879.77
- تغيير سعر OMNIX خلال اليوم هو -4.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OMNIX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OMNIX.
خلال اليوم، كان سعر OMNIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OMNIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OMNIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OMNIX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OMNIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-4.25%
-10.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OmniX is an interop infrastructure and dApps suite built to enable seamless, composable onchain experiences. Originally launched as the first ONFT launchpad on LayerZero, it has evolved into a protocol stack powering cross-chain applications and infrastructure. Current products include OmniX Send (gasless top-ups across 40+ EVM chains), OmniX DVN (a LayerZero v2 decentralized verifier), and Oxi Trade (a native Hyperliquid trading experience currently in development), with more onchain experiences coming soon—including VRF-powered ONFTs. OmniX now builds natively on Hyperliquid.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OMNIX (OMNIX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OMNIX والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OMNIX إلى VND
₫27.87047965
|1 OMNIX إلى AUD
A$0.0016310294
|1 OMNIX إلى GBP
￡0.0007837414
|1 OMNIX إلى EUR
€0.0009108346
|1 OMNIX إلى USD
$0.00105911
|1 OMNIX إلى MYR
RM0.0044906264
|1 OMNIX إلى TRY
₺0.0418560272
|1 OMNIX إلى JPY
¥0.1537615898
|1 OMNIX إلى RUB
₽0.0831295439
|1 OMNIX إلى INR
₹0.0914965129
|1 OMNIX إلى IDR
Rp17.3624562384
|1 OMNIX إلى KRW
₩1.4548146782
|1 OMNIX إلى PHP
₱0.0601786302
|1 OMNIX إلى EGP
￡E.0.0530720021
|1 OMNIX إلى BRL
R$0.0058145139
|1 OMNIX إلى CAD
C$0.0014403896
|1 OMNIX إلى BDT
৳0.1294656064
|1 OMNIX إلى NGN
₦1.634418552
|1 OMNIX إلى UAH
₴0.0439848383
|1 OMNIX إلى VES
Bs0.10802922
|1 OMNIX إلى PKR
Rs0.3000246808
|1 OMNIX إلى KZT
₸0.5493285837
|1 OMNIX إلى THB
฿0.0345481682
|1 OMNIX إلى TWD
NT$0.0312967005
|1 OMNIX إلى AED
د.إ0.0038869337
|1 OMNIX إلى CHF
Fr0.0008578791
|1 OMNIX إلى HKD
HK$0.0083034224
|1 OMNIX إلى MAD
.د.م0.0096484921
|1 OMNIX إلى MXN
$0.0201124989