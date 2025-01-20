سعر Omnisea (OSEA)
سعر Omnisea (OSEA) المباشر لليوم هو USD 0.00229172. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OSEA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Omnisea الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.41K
- تغيير سعر Omnisea خلال اليوم هو +2.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Omnisea مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Omnisea مقابل USD هو $ -0.0002945213 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Omnisea مقابل USD هو $ -0.0011562032 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Omnisea مقابل USD هو $ -0.000240635934728452 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.65%
|30 يوم
|$ -0.0002945213
|-12.85%
|60 يوم
|$ -0.0011562032
|-50.45%
|90 يوم
|$ -0.000240635934728452
|-9.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Omnisea: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
+2.65%
+0.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Omnichain Router - Our core contract connects multiple cross-chain messaging protocols such as LayerZero and Axelar Network. Omnisea NFT Launchpad - using our Omnichain Router, we provide ability to easily launch Omnichain NFTs collections and mint between chains - we're currently supporting Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism, Arbitrum, and Fantom. OSEA is our omnichain ERC-20 Token built using LayerZero contracts. Available on Polygon (base, total supply controller), Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom, Optimism, and Arbitrum.
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