سعر Omnis Genesis by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OMNI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OMNI.

يحتل Omnis Genesis by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,153.96، مع عرض متداول قدره 844.79M OMNI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OMNI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00270251، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OMNI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Omnis Genesis by Virtuals (OMNI)

القيمة السوقية $ 13.15K$ 13.15K $ 13.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.50K$ 15.50K $ 15.50K إمداد دورة التداول 844.79M 844.79M 844.79M إجمالي العرض 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294

القيمة السوقية الحالية لـ Omnis Genesis by Virtuals هي $ 13.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OMNI يبلغ 844.79M، مع إجمالي عرض 844789131.4558294. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.50K.