سعر OmniAgent (OMAGENT)
سعر OmniAgent (OMAGENT) المباشر لليوم هو USD 0.00104125. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M. يتم تحديث سعر OMAGENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OmniAgent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.90K
- تغيير سعر OmniAgent خلال اليوم هو -20.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OMAGENT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OMAGENT.
خلال اليوم، كان سعر OmniAgent مقابل USD هو $ -0.000262929517804555 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OmniAgent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OmniAgent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OmniAgent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000262929517804555
|-20.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OmniAgent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.63%
-20.16%
-21.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OmniAgent represents a groundbreaking evolution in the AI landscape, providing users with the tools to create, customize, and launch autonomous AI Agents. These agents are designed to execute tasks, make decisions, and generate value autonomously within a decentralized ecosystem. Whether you need an AI agent to represent you online, conduct research, or manage complex workflows, OmniAgent empowers you to build and deploy personalized agents seamlessly.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OMAGENT إلى AUD
A$0.001686825
|1 OMAGENT إلى GBP
￡0.0008434125
|1 OMAGENT إلى EUR
€0.0010100125
|1 OMAGENT إلى USD
$0.00104125
|1 OMAGENT إلى MYR
RM0.0046752125
|1 OMAGENT إلى TRY
₺0.03686025
|1 OMAGENT إلى JPY
¥0.1641738875
|1 OMAGENT إلى RUB
₽0.1058222375
|1 OMAGENT إلى INR
₹0.0897245125
|1 OMAGENT إلى IDR
Rp17.0696694
|1 OMAGENT إلى PHP
₱0.06143375
|1 OMAGENT إلى EGP
￡E.0.052583125
|1 OMAGENT إلى BRL
R$0.00637245
|1 OMAGENT إلى CAD
C$0.0014994
|1 OMAGENT إلى BDT
৳0.1275843625
|1 OMAGENT إلى NGN
₦1.6218822375
|1 OMAGENT إلى UAH
₴0.0442218875
|1 OMAGENT إلى VES
Bs0.05518625
|1 OMAGENT إلى PKR
Rs0.29125845
|1 OMAGENT إلى KZT
₸0.552091575
|1 OMAGENT إلى THB
฿0.03611055
|1 OMAGENT إلى TWD
NT$0.0344757875
|1 OMAGENT إلى CHF
Fr0.0009475375
|1 OMAGENT إلى HKD
HK$0.008100925
|1 OMAGENT إلى MAD
.د.م0.0105062125