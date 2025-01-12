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سعر OmniAgent (OMAGENT) المباشر لليوم هو USD 0.00104125 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M . يتم تحديث سعر OMAGENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OmniAgent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.90K - تغيير سعر OmniAgent خلال اليوم هو -20.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر OmniAgent (OMAGENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OmniAgent مقابل USD هو $ -0.000262929517804555 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OmniAgent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OmniAgent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OmniAgent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000262929517804555 -20.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OmniAgent (OMAGENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OmniAgent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0010013$ 0.0010013 $ 0.0010013 24 ساعة مرتفع $ 0.00131955$ 0.00131955 $ 0.00131955 عالية طوال الوقت $ 0.00282762$ 0.00282762 $ 0.00282762 تغير السعر (1 ساعة) +3.63% تغير السعر (1يوم) -20.16% تغير السعر (7 أيام) -21.17%

معلومات سوق OmniAgent (OMAGENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: