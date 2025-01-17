سعر OMNI404 (O404)
سعر OMNI404 (O404) المباشر لليوم هو USD 950.55. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر O404 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OMNI404 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 350.91
- تغيير سعر OMNI404 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر O404 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر O404.
خلال اليوم، كان سعر OMNI404 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OMNI404 مقابل USD هو $ -129.5179506900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OMNI404 مقابل USD هو $ +100.4330217900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OMNI404 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -129.5179506900
|-13.62%
|60 يوم
|$ +100.4330217900
|+10.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OMNI404: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
O404 Is a the first Omnichain 404 Token. The O404 standard is built upon ERC404 and LayerZero allows ERC404's to be accessible on any LayerZero supported chain.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 O404 إلى AUD
A$1,530.3855
|1 O404 إلى GBP
￡769.9455
|1 O404 إلى EUR
€922.0335
|1 O404 إلى USD
$950.55
|1 O404 إلى MYR
RM4,277.475
|1 O404 إلى TRY
₺33,773.0415
|1 O404 إلى JPY
¥147,867.558
|1 O404 إلى RUB
₽98,495.991
|1 O404 إلى INR
₹82,298.619
|1 O404 إلى IDR
Rp15,582,784.392
|1 O404 إلى PHP
₱55,711.7355
|1 O404 إلى EGP
￡E.47,907.72
|1 O404 إلى BRL
R$5,750.8275
|1 O404 إلى CAD
C$1,368.792
|1 O404 إلى BDT
৳115,567.869
|1 O404 إلى NGN
₦1,478,295.36
|1 O404 إلى UAH
₴40,094.199
|1 O404 إلى VES
Bs51,329.7
|1 O404 إلى PKR
Rs265,146.417
|1 O404 إلى KZT
₸504,266.775
|1 O404 إلى THB
฿32,746.4475
|1 O404 إلى TWD
NT$31,282.6005
|1 O404 إلى CHF
Fr865.0005
|1 O404 إلى HKD
HK$7,395.279
|1 O404 إلى MAD
.د.م9,562.533