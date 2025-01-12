سعر Omira (OMIRA)
سعر Omira (OMIRA) المباشر لليوم هو USD 0.069622. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.97M. يتم تحديث سعر OMIRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Omira الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.39K
- تغيير سعر Omira خلال اليوم هو +12.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Omira مقابل USD هو $ +0.00793726 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Omira مقابل USD هو $ +0.0682109987 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Omira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Omira مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00793726
|+12.87%
|30 يوم
|$ +0.0682109987
|+97.97%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Omira: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.91%
+12.87%
-20.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs.
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