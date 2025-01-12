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سعر Omira (OMIRA) المباشر لليوم هو USD 0.069622 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.97M . يتم تحديث سعر OMIRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Omira الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.39K - تغيير سعر Omira خلال اليوم هو +12.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Omira (OMIRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Omira مقابل USD هو $ +0.00793726 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Omira مقابل USD هو $ +0.0682109987 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Omira مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Omira مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00793726 +12.87% 30 يوم $ +0.0682109987 +97.97% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Omira (OMIRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Omira: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.061606$ 0.061606 $ 0.061606 24 ساعة مرتفع $ 0.074848$ 0.074848 $ 0.074848 عالية طوال الوقت $ 0.105635$ 0.105635 $ 0.105635 تغير السعر (1 ساعة) +0.91% تغير السعر (1يوم) +12.87% تغير السعر (7 أيام) -20.71%

معلومات سوق Omira (OMIRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: