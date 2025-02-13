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سعر OmegaX Health (OMEGAX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OMEGAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OmegaX Health الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.58K - تغيير سعر OmegaX Health خلال اليوم هو -1.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OmegaX Health (OMEGAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OmegaX Health مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OmegaX Health مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OmegaX Health مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OmegaX Health مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OmegaX Health (OMEGAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OmegaX Health: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00253509$ 0.00253509 $ 0.00253509 تغير السعر (1 ساعة) -5.35% تغير السعر (1يوم) -1.37% تغير السعر (7 أيام) -46.09%

معلومات سوق OmegaX Health (OMEGAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: