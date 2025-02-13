سعر OmegaX Health (OMEGAX)
سعر OmegaX Health (OMEGAX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OMEGAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OmegaX Health الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.58K
- تغيير سعر OmegaX Health خلال اليوم هو -1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OmegaX Health مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OmegaX Health مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OmegaX Health مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OmegaX Health مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OmegaX Health: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.35%
-1.37%
-46.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OmegaX Health is an AI-powered personal health companion that integrates real-time data from wearables, medical records, lifestyle inputs, and environmental factors to provide proactive healthcare. Unlike traditional systems that react to symptoms, OmegaX continuously analyzes health trends and detects risks before they escalate. The platform supports voice and chat interactions, allowing users to receive instant, personalized health guidance. It also incorporates Web3 elements for secure data handling, leveraging blockchain and zero-knowledge proofs to ensure transparency and user control. The goal is to create a fully AI-driven healthcare system that replaces outdated, fragmented approaches with a seamless, always-on digital health assistant.
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