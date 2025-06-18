سعر OMEGA Labs (SN24)
سعر OMEGA Labs (SN24) المباشر لليوم هو USD 1.026. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر SN24 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OMEGA Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OMEGA Labs خلال اليوم هو -4.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر OMEGA Labs مقابل USD هو $ -0.051983631143 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OMEGA Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OMEGA Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OMEGA Labs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.051983631143
|-4.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OMEGA Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-4.82%
-20.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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