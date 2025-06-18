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سعر OMEGA Labs (SN24) المباشر لليوم هو USD 1.026 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر SN24 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OMEGA Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OMEGA Labs خلال اليوم هو -4.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M

أداء سعر OMEGA Labs (SN24) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OMEGA Labs مقابل USD هو $ -0.051983631143 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OMEGA Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OMEGA Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OMEGA Labs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.051983631143 -4.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OMEGA Labs (SN24)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OMEGA Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.974775$ 0.974775 $ 0.974775 24 ساعة مرتفع $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 عالية طوال الوقت $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -4.82% تغير السعر (7 أيام) -20.13%

معلومات سوق OMEGA Labs (SN24)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: